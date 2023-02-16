Шмигаль розповів, скільки коштів вже акумулювали на відновлення

На спецрахунку для відновлення України вже є 17 мільярдів гривень, також протягом року очікуються надходження від НБУ та міжнародних донорів.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з очільниками ОВА.

Глава уряду наголосив, що розпочати відбудову потрібно негайно, тому доручив керівникам якнайшвидше підготувати проєкти.

"Наразі ми вже маємо на спецрахунку 17 млрд грн для відновлення. Також заплановано до кінця року надходження 35,5 млрд грн від доходів НБУ й 1,5 млрд доларів від США. Крім того, маємо політичну домовленість з Урсулою фон дер Ляєн про допомогу ЄС в розмірі 1 млрд євро", - додав він.

Також Шмигаль заслухав інформацію щодо ситуації з електропостачанням, будівництвом фортифікаційних укріплень, розгортання Пунктів незламності, відновлення соціальних та медичних установ у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Економічна правда