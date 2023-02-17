Все разделы
Укр / Рус

В пятницу и на выходных энергосистема будет работать с резервом мощности – Минэнерго

Пятница, 17 февраля 2023, 12:20 - Алексей Павлыш

В пятницу, 17 февраля, и на выходных энергосистема будет работать с резервом мощности - генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам Галущенко, в пятницу и в выходные генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.

"Благодаря уменьшению спроса будем иметь резерв мощности.

В Одесской области в связи с ремонтами сетей возможны стабилизационные отключения, но уже меньшей, чем раньше, продолжительностью", - заявил министр.

При этом в Харьковской области за последние сутки после восстановительных ремонтов сетей запитано еще около 2 тысяч потребителей.

Напомним:

Дефицита мощности в энергосистеме нет на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления.

Экономическая правда

Минэнерго энергетика электроэнергия
Материалы по теме
Украина продолжает переговоры с Турцией по размещению плавучих электростанций 15 февраля 2023, 17:58
Николаевоблэнерго получило 64 тонны оборудования от Польши 13 февраля 2023, 11:29
Россияне попали в энергообъекты в шести областях, в ряде областей - аварийные отключения - Галущенко 10 февраля 2023, 12:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте