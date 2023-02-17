В пятницу и на выходных энергосистема будет работать с резервом мощности – Минэнерго

В пятницу, 17 февраля, и на выходных энергосистема будет работать с резервом мощности - генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам Галущенко, в пятницу и в выходные генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.

"Благодаря уменьшению спроса будем иметь резерв мощности.

В Одесской области в связи с ремонтами сетей возможны стабилизационные отключения, но уже меньшей, чем раньше, продолжительностью", - заявил министр.

При этом в Харьковской области за последние сутки после восстановительных ремонтов сетей запитано еще около 2 тысяч потребителей.

Напомним: