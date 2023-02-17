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Дефицита мощности в энергосистеме нет, лимиты в области не доводились – "Укрэнерго"

Пятница, 17 февраля 2023, 10:55 - Алексей Павлыш

Дефицита мощности в энергосистеме нет на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

При этом потребление на уровне рабочего дня, но несколько ниже, чем в четверг.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что работают все виды электростанций в энергосистеме.

"Преимущественно в дневные часы активно работают электростанции из возобновляемых источников энергии. Импорт электроэнергии незначительный в результате стабилизации электроснабжения в стране", - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодня не доводились.

"Но при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления проводятся в соответствии с графиком в г. Киев и в Черновицкой области.

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Из-за увеличения активности бизнеса, потребление Одессы растет. Во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений", - добавили в компании.

Из-за сетевых ограничений в четверг потребление ограничивалось в г. Киеве, Киевской и Житомирской областях.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают непрерывно над устранением сетевых ограничений в Одесской области, вызванных значительными повреждениями основного оборудования подстанций, которые неоднократно были атакованы ракетами и дронами россиян.

Также продолжаются аварийно-восстановительные работы на всех других поврежденных объектах магистральных сетей "Укрэнерго" для устранения сетевых ограничений, передачи необходимого объема электроэнергии от генерации к потребителям и повышения надежности питания", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

Укрэнерго энергетика электроэнергия
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