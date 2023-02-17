Дефицита мощности в энергосистеме нет, лимиты в области не доводились – "Укрэнерго"

Дефицита мощности в энергосистеме нет на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

При этом потребление на уровне рабочего дня, но несколько ниже, чем в четверг.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что работают все виды электростанций в энергосистеме.

"Преимущественно в дневные часы активно работают электростанции из возобновляемых источников энергии. Импорт электроэнергии незначительный в результате стабилизации электроснабжения в стране", - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодня не доводились.

"Но при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления проводятся в соответствии с графиком в г. Киев и в Черновицкой области.