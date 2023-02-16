Украина получила первый транш в поддержку "Украэроруха"

Украина в четверг, 16 февраля, получила первый транш помощи от Евроконтроля из Аэронавигационного Фонда солидарности.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Этот добровольный фонд позволит на время приостановки выполнения полетов в воздушном пространстве нашей страны обеспечить поддержку операционной деятельности национального провайдера аэронавигационных услуг "Украэрорух" и заложить основы возобновления услуг в послевоенный период", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что такая поддержка позволит осуществить эффективные меры по функционированию украинской аэронавигационной инфраструктуры и поддержанию компетентности специалистов операционного направления.

"Это необходимая предпосылка возвращения к полноценному предоставлению услуг национальным провайдером аэронавигационных услуг Украины", - добавили в ведомстве.

Напоминаем:

Украина и Евросоюз договорились о запуске работы Аэронавигационного фонда солидарности, который поможет подготовить персонал и инфраструктуру для послевоенного возобновления рейсов.