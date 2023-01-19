Україна та ЄС запустили фонд солідарності для відновлення польотів після війни

Україна та Євросоюз домовилися про запуск роботи Аеронавігаційного фонду солідарності, який допоможе проводити підготовку персоналу та інфраструктури для післявоєнного відновлення рейсів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури за підсумками зустрічі віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова, голови Державіаслужби Олександра Більчука, директора Украероруху Андрія Ярмака з очільником Європейської організації з безпеки аеронавігації Раулем Медіна Кабальєро.

Зазначається, що ще в листопаді 2022 року 41 держава-член Євроконтролю оголосила про створення добровільного Фонду солідарності для підтримки України на час призупинення виконання польотів. Зокрема, цей Фонд дасть змогу фінансувати заходи щодо відновлення послуг з аеронавігаційного обслуговування та забезпечить фінансову підтримку Украероруху на період воєнного стану.

Як наголосив Кубраков, Україні важливо підтримати близько чотирьох тисяч унікальних фахівців аеронавігаційноі сфери, а також зберігати в належному стані аеронавігаційну інфраструктуру країни, яка протягом останнього року зазнала суттєвих пошкоджень.

"Завдяки Фонду солідарності ми зможемо провести належну підготовку персоналу та підготувати аеронавігаційну інфраструктуру для післявоєнного відновлення польотів. Це та стратегічна робота, яку ми робимо для нашого спільного майбутнього", – пояснив Кубраков.

На зустрічі також були обговорені кроки з відновлення цивільного повітряного руху в Україні після закінчення воєнних дій, відновлення аеронавігаційної інфраструктури та забезпечення відповідного рівня безпеки польотів у повітряному просторі нашої країни.