JPMorgan оценил ущерб из-за землетрясения в Турции в 2,5% ВВП страны

JPMorgan оценивает прямые потери от разрушения сооружений в Турции в результате разрушительного землетрясения 6 февраля 2,5% ВВП или 25 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Общее число погибших от землетрясения в Турции и Сирии возросло до более чем 41 тысячи, миллионы людей нуждаются в гуманитарной помощи. Кроме этого многие выжившие остались без крова во время почти морозной зимней температуры.

"Землетрясение в Турции привело к трагической потере людей и имеет значительные экономические последствия", — написал экономист Фатих Акчелик в примечании к клиентам.

JPMorgan ожидает, что центральный банк Турции снизит процентные ставки еще на 100 базисных пунктов на своем заседании на следующей неделе до 8%.

"Политическое руководство сообщило о дальнейшем снижении ставок еще до землетрясения. Мы не исключаем новых снижений ставки в преддверии выборов, первоначально запланированных на 18 июня. Тем не менее, мы считаем, что политическая ставка сейчас менее актуальна, поскольку трансмиссионный механизм монетарной политики в Турции нарушен", - добавил Акчелик.

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