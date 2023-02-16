Проблемы со светом в Одесской и Киевской областях решат в ближайшие недели - Укрэнерго

Несмотря на то, что по всей Украине уже пять дней не применялись отключения электроэнергии, в Одесской и Киевской областях остаются незначительные ограничения - их причину должны решить за несколько недель.

Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщила пресс-служба оператора.

Причина незначительных сетевых ограничений заключается в разрушении инфраструктуры, которая не может пропустить весь объем электроэнергии, необходимой для покрытия потребления. Эту проблему планируют устранить в течение "ближайших недель".

Кудрицкий также пояснил, что ситуация с электроснабжением улучшилась благодаря работе энергетиков, которая имела накопительный эффект как на подстанциях, так и на электростанциях. Положительное влияние имели и внешние факторы: потепление привело к снижению потребления, которое стало легче покрыть имеющимися ресурсами.

Однако, подчеркнул он, ситуация еще далека состояния абсолютно стабильной, ведь риски ракетных обстрелов в будущем остаются.

"Но поскольку уже завершается зима, время работает на украинскую энергосистему. Ожидаем, что если не будет новых масштабных разрушений, то ситуация будет оставаться стабильной", - отметил он.

Учитывая улучшение ситуации в украинской энергосистеме, Украина способна покрывать потребление собственными ресурсами, поэтому объем импорта электроэнергии сократился. В случае роста потребления или влияния других факторов, которые приведут к дефициту мощности, импорт может быть восстановлен.