В енергосистемі з’явився резерв потужності – Міненерго

В українській енергосистемі з’явився певний резерв потужності, четвер стане п’ятим днем поспіль без відключень електроенергії.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

За словами Галущенка, у четвер генерація електроенергії продовжить забезпечувати споживання, і навіть з‘явився "певний резерв потужності". Понад половину електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

Водночас на Одещині у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення.

Енергетики Харківщини менш як за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп'янську та прилеглих районах, додав Галущенко. Ці населенні пункти напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів.

Нагадуємо:

У середу дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній вже четверту добу поспіль. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.





