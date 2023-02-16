Украина сможет импортировать несколько больше электроэнергии

Европейское энергообъединение ENTSO-E увеличило техническую возможность импорта электроэнергии в Украину до 700 МВт, до сих пор такой объем был возможен только ночью.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Соответствующее решение ENTSO-E приняло 14 февраля. Ранее максимально возможный импорт из Европы составлял 700 МВт ночью и 600 МВт в другие часы суток.

В Укрэнерго напоминают, что импорт электроэнергии позволяет уменьшить дефицит мощности в результате российских массированных обстрелов энергосистемы и, соответственно, уменьшить объемы ограничений.

"Мы будем и дальше работать над расширением технических возможностей для коммерческого обмена между Украиной и Европой. Сейчас идет оценка возможности дальнейшего увеличения лимитов коммерческого обмена", - заявил оператор.

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