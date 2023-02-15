Енергосистема вже четвертий день поспіль працює без дефіциту – "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже четверту добу поспіль і на середу наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

Про це заявили в "Укренерго".

Як зазначили в держкомпанії, виведено в аварійний ремонт енергоблок на одній з електростанцій. Водночас включено в роботу після ремонту один з енергоблоків на іншій електростанції.

"Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через нехарактерне для зими водопілля мають багато ресурсів. Завдяки сприятливій погоді зростає генерація з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини", - йдеться у повідомленні.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на середу не доводились.

Водночас, попередили в "Укренерго", при зростанні споживання можливе застосування відключень.

"Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка у Сумській та Житомирській областях. Виміри в Івано-Франківській та Тернопільській областях перенесені на 21 лютого. Це пов’язано зі зміною звичного режиму споживання у цих регіонах під час релігійних свят, що впливатиме на результати вимірів.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є незначні мережеві обмеження, застосовуються графіки погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання", - додали в держкоманії.

При цьому енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень від 14 ракетних та 17 дронових хвиль атак росіян.

Також безперервно тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж компанії для усунення мережевих обмежень, передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів та підвищення надійності живлення.



Економічна правда