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Енергосистема вже четвертий день поспіль працює без дефіциту – "Укренерго"

Середа, 15 лютого 2023, 11:32 - Олексій Павлиш

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже четверту добу поспіль і на середу наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

Про це заявили в "Укренерго".

Як зазначили в держкомпанії, виведено в аварійний ремонт енергоблок на одній з електростанцій. Водночас включено в роботу після ремонту один з енергоблоків на іншій електростанції.

"Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через нехарактерне для зими водопілля мають багато ресурсів. Завдяки сприятливій погоді зростає генерація з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини", - йдеться у повідомленні.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на середу не доводились.

Водночас, попередили в "Укренерго", при зростанні споживання можливе застосування відключень.

"Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка у Сумській та Житомирській областях. Виміри в Івано-Франківській та Тернопільській областях перенесені на 21 лютого. Це пов’язано зі зміною звичного режиму споживання у цих регіонах під час релігійних свят, що впливатиме на результати вимірів.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є незначні мережеві обмеження, застосовуються графіки погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання", - додали в держкоманії.

При цьому енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень від 14 ракетних та 17 дронових хвиль атак росіян.

Також безперервно тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж компанії для усунення мережевих обмежень, передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів та підвищення надійності живлення.

Економічна правда

Укренерго електроенергія енергетика війна
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