В Испании арестовали два украинских судна - их пытались передать России

В Испании арестованы два украинских судна стоимостью 10,2 млн долларов, которые пытались передать российской госкорпорации "ВЭБ.РФ" за якобы украинские долги.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, должностные лица государственных предприятий воднотранспортной отрасли в сговоре с гражданами РФ планировали передать два украинских рыболовецких траулера в пользу государственной корпорации развития "ВЭБ РФ" якобы за долги Украины перед РФ. А именно, как уплату фиктивного долга за наложение Украиной арестов на российские активы "дочки" "ВЭБ.РФ" - Проминвестбанка.

"Эта преступная группа передала в аренду компании РФ два украинских рыболовецких судна. В дальнейшем они пытались передать их. С этой целью должностные лица госпредприятий наняли экипаж из граждан РФ и перегнали суда в Испанский порт Лас-Пальмас", - отметили в ОГП.

Средства, полученные за аренду судов, должностные лица госпредприятий перечисляли на банковские счета подконтрольных юридических компаний и адвокатских объединений за предоставление фиктивных услуг и в дальнейшем обналичивали их.

Правоохранителями проведен ряд обысков, следственные действия продолжаются, пояснили в ОГП. Сейчас совместно с правоохранительными органами Королевства Испании принимаются меры по недопущению завладения РФ этими судами.

Досудебное расследование по факту пособничества государству-агрессору осуществляется следователями ГСУ СБУ.