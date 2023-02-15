Верховный суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка экс-владельцам – НБУ

Большая палата Верховного суда оставила в силе решение суда первой инстанции, согласно которому бывшие владельцы ПриватБанка ни при каких обстоятельствах не смогут вернуть акции банка, которые перешли в собственность государства.

Об этом сообщил в Facebook глава НБУ Андрей Пышный.

"Сегодня Верховный Суд поставил точку в деле, которое тянется уже несколько лет. Вы, наверное, знаете его как дело Александра Дубилета, экс-главы правления ПриватБанка.

Решение следующее: Большая Палата Верховного Суда оставила в силе определение суда первой инстанции. Им было закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года", - написал Пышный.

По его словам, это означает, что суд признал правомерным применение в этом деле норм ЗУ № 590-ІХ (т.н. "антиколомойский закон"), что делает невозможным любые дальнейшие попытки отыграть назад.

"И даже больше - это означает, что, кроме дела Дубилета, будет закрыто еще более 40 подобных судебных дел. Их инициировали бывшие владельцы, чтобы незаконно вернуть себе ПриватБанк. И это в то время, когда государство потратило на спасение банка от финансового краха, вызванного действиями тех же бывших владельцев, более 155 миллиардов гривен", - резюмировал глава НБУ.

Напомним: