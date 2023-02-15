Маск планирует найти нового руководителя Twitter до конца 2023 года

Генеральный директор Twitter, миллиардер Илон Маск заявил, что конец 2023 года будет "удачным временем", чтобы найти нового руководителя Twitter после того, как пользователи соцсети проголосовали за смену руководства.

Об этом он заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубае, сообщает Reuters.

"Я думаю, что мне нужно стабилизировать организацию и убедиться, что она находится в финансово здоровом состоянии, и что есть четкий указатель продукта", - сказал Маск в ответ на вопрос, определился ли он с новым генеральным директором Twitter и когда этот человек будет нанят.

Он предположил, что, вероятно, ближе к концу этого года "было бы хорошо найти кого-то другого, чтобы управлять компанией", ведь тогда он ожидает стабилизировать работу Twitter.

В декабре Маск заявил, что придерживается результатов опроса, в котором пользователи Twitter проголосовали за его отставку с поста главы компании.

"Я подам в отставку с должности генерального директора, как только найду кого-то достаточно глупого, чтобы занять эту должность! После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и серверов", - написал миллиардер.