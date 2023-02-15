Украинские атомщики ЗАЭС отказались обучать "гастролеров" с Калиниской АЭС - Энергоатом

Украинские атомщики, работающие на временно оккупированной ЗАЭС, отказались учить завезенных оккупантами представителей Калининской АЭС и сотрудничать с россиянами.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Теперь российские атомщики-гастролеры не могут найти себе места на станции, поскольку что-то делать там они не могут из-за нехватки и знаний, и навыков", - говорится в сообщении.

Это означает, что очередной план рашистов по установлению своих порядков на захваченной ими ЗАЭС снова на грани провала, потому что квалифицированного персонала, готового работать на террористов, все равно не хватает.

"Даже, несмотря на угрозы, пытки, шантаж и непрерывные запугивания украинцы на ЗАЭС держатся достойно и сотрудничать с оккупантами отказываются", - добавили в Энергоатоме.

Компания еще раз призвала атомщиков не подписывать никаких контрактов с россиянами, чтобы не стать прямыми пособиями агрессора.

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