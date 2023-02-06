Окупанти завезли на ЗАЕС персонал з Калінінської АЕС – "Енергоатом"

На тимчасово окуповану Запорізьку АЕС прибув персонал з Калінінської АЕС, серед "заїжджих гастролерів" - інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі й інші представники "атомних спеціальностей".

Про це заявили в "Енергоатомі".

"Атомники з РФ, вважають окупанти, зможуть працювати на захопленій українській станції. Серед "заїжджих гастролерів" – інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі й інші представники "атомних спеціальностей".

Загарбники обіцяють їм підготовку на повномасштабному тренажері. Але українські інструктори, які мають навчати на ньому, від роботи на ворога відмовилися, й рашисти заблокували їм доступ до робочих місць.

Так чи інакше, підвищувати кваліфікацію російським "гастарбайтерам" тепер немає як. Проте вони вихваляються, що їм запропонували контракти на пів року та ще й пропонують перевезти в Енергодар родини", - заявляє "Енергоатом".

Водночас зрадникам із ЗАЕС, котрі підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", значно зменшили зарплатню, додали в українській держкомпанії.

Крім того, колаборантам анонсували скасування трудового стажу та зароблених "за України" відпусток.

"Енергоатом вкотре закликає атомників не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не зруйнувати власне майбутнє!", - йдеться у позиції компанії.

Економічна правда