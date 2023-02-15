СБУ не дала российским олигархам Шелкову и Чемезову избежать национализации своих активов

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Служба безопасности Украины разоблачила попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram. Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге "Инвест Агро", которые по материалам СБУ Высший антикоррупционный суд передал в собственность Украины. Как установила СБУ, после решения суда бывшие российские владельцы этих предприятий пытались незаконно "скрыть": более 100 единиц автомобильной и специализированной техники;

6 вагонов с агропродукцией;

более 5 с половиной тыс. контейнеров с ильменитовой рудой, которая необходима для изготовления титана;

почти 1,2 тыс. тонн минудобрений и других сельхозтоваров. Общая стоимость продукции составляет 150 млн грн. "Для реализации сделки задействовали аффилированные коммерческие структуры, которые ранее осуществляли формальное управление обеими украинскими компаниями. Таким образом Чемезов и Шелков планировали переправить за границу значительную часть национализированного Украиной имущества. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные планы и предотвратили их", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются комплексные действия для установления круга лиц, причастных к схеме, и их привлечения к ответственности.

Напомним:

Решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в доход государства взыскали все активы ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" на 2 миллиарда гривен, владельцем которого является российский олигарх Михаил Шелков.

Экономическая правда