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СБУ не дала российским олигархам Шелкову и Чемезову избежать национализации своих активов

Среда, 15 февраля 2023, 10:40 - Алексей Павлыш
 

Служба безопасности Украины разоблачила попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге "Инвест Агро", которые по материалам СБУ Высший антикоррупционный суд передал в собственность Украины.

Как установила СБУ, после решения суда бывшие российские владельцы этих предприятий пытались незаконно "скрыть":

  • более 100 единиц автомобильной и специализированной техники;
  • 6 вагонов с агропродукцией;
  • более 5 с половиной тыс. контейнеров с ильменитовой рудой, которая необходима для изготовления титана;
  • почти 1,2 тыс. тонн минудобрений и других сельхозтоваров.

Общая стоимость продукции составляет 150 млн грн.

 

"Для реализации сделки задействовали аффилированные коммерческие структуры, которые ранее осуществляли формальное управление обеими украинскими компаниями.

Таким образом Чемезов и Шелков планировали переправить за границу значительную часть национализированного Украиной имущества. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные планы и предотвратили их", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются комплексные действия для установления круга лиц, причастных к схеме, и их привлечения к ответственности.

Напомним:

Решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в доход государства взыскали все активы ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" на 2 миллиарда гривен, владельцем которого является российский олигарх Михаил Шелков.

Экономическая правда

СБУ компании Россия суд олигархия
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