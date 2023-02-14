В Украине хотят создать минимальный запас нефти и топлива

Кабинет министров на заседании во вторник одобрил проект закона, которым предлагается создать в Украине минимальный запас нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, премьер-министр Денис Шмыгаль.

Законопроект, разработанный Минэнерго, призван повысить уровень энергобезопасности государства и обеспечить непрерывные поставки нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок в случае возникновения кризисной ситуации.

Отмечается, что документ разработан во исполнение Директивы Совета ЕС и является составной частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как отметил Шмыгаль, в случае наступления кризисной ситуации в резервах будут запасы, которые в объемах будут составлять не менее 61 день внутреннего потребления.

"Это позволит бизнесу, гражданам и всей стране спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере. Законопроект предусматривает четкое взаимодействие между государством и бизнесом, определение вопроса хранения, безопасности, мониторинга и репортинга", - объясняют в правительстве.

После одобрения правительством законопроект должны передать на рассмотрение в Верховной Раде.