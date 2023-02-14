В Украине хотят создать минимальный запас нефти и топлива
Кабинет министров на заседании во вторник одобрил проект закона, которым предлагается создать в Украине минимальный запас нефти и нефтепродуктов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, премьер-министр Денис Шмыгаль.
Законопроект, разработанный Минэнерго, призван повысить уровень энергобезопасности государства и обеспечить непрерывные поставки нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок в случае возникновения кризисной ситуации.
Отмечается, что документ разработан во исполнение Директивы Совета ЕС и является составной частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Как отметил Шмыгаль, в случае наступления кризисной ситуации в резервах будут запасы, которые в объемах будут составлять не менее 61 день внутреннего потребления.
"Это позволит бизнесу, гражданам и всей стране спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере. Законопроект предусматривает четкое взаимодействие между государством и бизнесом, определение вопроса хранения, безопасности, мониторинга и репортинга", - объясняют в правительстве.
После одобрения правительством законопроект должны передать на рассмотрение в Верховной Раде.
Напоминаем:
Попытки создать в Украине минимальный резерв нефти и нефтепродуктов происходят не первый год. Так, в 2021 году Министерство энергетики заявило, что разработало законопроект о создании системы мониторинга нефтепродуктов. В том же году ведомство подготовило законопроект, которым с 2023 года предлагает обязать поставщиков иметь минимальный запас нефти и нефтепродуктов.