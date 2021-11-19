Міненерго хоче створити систему моніторингу нафтопродуктів

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Міністерство енергетики розробило законопроєкт щодо створення системи моніторингу нафтопродуктів.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Таким чином міністерство пропонує створити цілісну систему моніторингу ринку нафтопродуктів, спрямовану на забезпечення належного рівня їхньої якості. Також це допоможе створити механізм прозорого формування ринкових цін на нафтопродукти та скраплений газ.

Система моніторингу дозволить відстежувати обсяги нафти та нафтопродуктів для формування даних про їхні мінімальні державні запаси в Україні.

Відтак пропонується створити порядок проведення моніторингу якості й безпечності, обсягів та цін на ринках нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні.

Нагадуємо:

Міністерство енергетики підготувало законопроєкт, яким з 2023 року пропонує зобов’язати постачальників мати мінімальний запас нафти та нафтопродуктів.

Створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів також є однією з євроінтеграційних вимог до України

Економічна правда