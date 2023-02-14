Минфин продал ОВГЗ на 11,4 миллиарда: ставки по двух видов бумаг снизили
Министерство финансов на аукционе во вторник, 14 февраля, привлекло от продажи военных облигаций 11,4 миллиарда гривен, изменив ставки двух гривневых бумаг.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Так, от размещения облигаций под 14,99% со сроком погашения 9 месяцев, ведомство привлекло 192 млн грн – ставку снизили на 0,01%.
Облигации под 18,5% со сроком погашения 1 год были проданы на 20 млн грн.
Больше всего средств Минфин получил от размещения двухлетних бумаг под 19,07% – 7,31 млрд грн, ставка была снижена с 19,59%.
Также на аукционе размещали валютные облигации со сроком погашения в полгода:
- долларовые под 4,25% принесли 51 млн долл;
- облигации в евро под 2,5% – 51 млн евро.
"Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами", - добавили в Минфине.
Напоминаем:
Министерство финансов на аукционе во вторник, 7 февраля, разместило ОВГЗ на сумму 12,5 млрд грн в эквиваленте.
Министерство финансов на аукционе во вторник, 31 января, разместило ОВГЗ на сумму более 10,6 миллиарда гривен, снизив ставки по двум видам бумаг.
Экономическая правда