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Минфин продал ОВГЗ на 11,4 миллиарда: ставки по двух видов бумаг снизили

Вторник, 14 февраля 2023, 18:42 - Анастасия Жарикова

Министерство финансов на аукционе во вторник, 14 февраля, привлекло от продажи военных облигаций 11,4 миллиарда гривен, изменив ставки двух гривневых бумаг.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Так, от размещения облигаций под 14,99% со сроком погашения 9 месяцев, ведомство привлекло 192 млн грн – ставку снизили на 0,01%.

Облигации под 18,5% со сроком погашения 1 год были проданы на 20 млн грн.

Больше всего средств Минфин получил от размещения двухлетних бумаг под 19,07% – 7,31 млрд грн, ставка была снижена с 19,59%.

Также на аукционе размещали валютные облигации со сроком погашения в полгода:

  • долларовые под 4,25% принесли 51 млн долл;
  • облигации в евро под 2,5% – 51 млн евро.

"Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами", - добавили в Минфине.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе во вторник, 7 февраля, разместило ОВГЗ на сумму 12,5 млрд грн в эквиваленте.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 31 января, разместило ОВГЗ на сумму более 10,6 миллиарда гривен, снизив ставки по двум видам бумаг.

Экономическая правда

Минфин ОВГЗ облигации аукцион
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Экономическая правда
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