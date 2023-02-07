Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП майже 12,5 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 7 лютого, розмістило ОВДП на суму 12,5 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Так, від розміщення 9-місячних облігацій під 15% вдалось залучити 50 млн грн - ставка не змінилась.

Від розміщення облігацій з терміном обігу 1,8 року під 19,5% Мінфін залучив 14 млн грн.

Водночас, розмістивши ОВДП з терміном погашення 2,3 роки під 19,59%, вдалось залучити 5,7 млрд грн, ставку було знижено з 19,71%.

Ці облігації з погашенням 21 травня 2025 року НБУ включив до переліку так званих бенчмарк-ОВДП.

Попит на ці облігації під час аукціону у вівторок становив 32,5 мільярда гривень, проте Мінфін обмежив пропозицію цих паперів, що дозволило знизити ставку за ними до 19,59%.

Також Мінфін розмістив номіновані у доларах США шестимісячні валютні ОВДП на $173,95 млн під 4,25% та номіновані у євро піврічні облігації на 6,93 млн євро під 2,5% річних.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 31 січня, розмістило ОВДП на суму понад 10,6 мільярда гривень, знизивши ставки за двома видами паперів.

Економічна правда