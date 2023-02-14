Дипломирование моряков: начала работу полностью обновленная квалификационная комиссия

С 14 февраля начала работу полностью обновленная и по составу, и по функционалу Государственная квалификационная комиссия моряков при Администрации судоходства. Также изменили подход к процедуре прохождения экзаменов и получения квалификационных документов моряков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Отныне моряк подает документы на рассмотрение непосредственно в Администрацию судоходства или в сервисные центры Морричсервис. Сегодня открыт первый сервисный центр в Киеве. Здесь будут проходить экзамены на подтверждение/продление квалификации и выдача документов по упрощенной и прозрачной процедуре.

Новые члены ГККМ являются частью команды Администрации судоходства, отныне никто не может повлиять на решение по результатам прохождения моряком экзамена", - заявили в министерстве.

Отмечается, что единственным квалификационным тестом для моряков на подтверждение/продление квалификации является всемирно признанный CES 6.0.

"Реформа предусматривает полный переход от старой системы с непрозрачными и забюрократизированными процедурами выдачи квалификационных документов моряков к международным стандартам в дипломировании.

Далее - максимальная автоматизация процессов и цифровизация услуг для моряков, что позволит ликвидировать коррупционные риски из-за сведения к минимуму влияния человеческого фактора", - добавили в Мининфраструктуры.