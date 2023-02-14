Дипломирование моряков: начала работу полностью обновленная квалификационная комиссия
С 14 февраля начала работу полностью обновленная и по составу, и по функционалу Государственная квалификационная комиссия моряков при Администрации судоходства. Также изменили подход к процедуре прохождения экзаменов и получения квалификационных документов моряков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
"Отныне моряк подает документы на рассмотрение непосредственно в Администрацию судоходства или в сервисные центры Морричсервис. Сегодня открыт первый сервисный центр в Киеве. Здесь будут проходить экзамены на подтверждение/продление квалификации и выдача документов по упрощенной и прозрачной процедуре.
Новые члены ГККМ являются частью команды Администрации судоходства, отныне никто не может повлиять на решение по результатам прохождения моряком экзамена", - заявили в министерстве.
Отмечается, что единственным квалификационным тестом для моряков на подтверждение/продление квалификации является всемирно признанный CES 6.0.
"Реформа предусматривает полный переход от старой системы с непрозрачными и забюрократизированными процедурами выдачи квалификационных документов моряков к международным стандартам в дипломировании.
Далее - максимальная автоматизация процессов и цифровизация услуг для моряков, что позволит ликвидировать коррупционные риски из-за сведения к минимуму влияния человеческого фактора", - добавили в Мининфраструктуры.
Полный перезапуск системы дипломирования в соответствии с международными практиками стал возможным благодаря принятию Кабмином постановления №1499 о подготовке и дипломировании моряков и поддержке USAID/UK aid проекта TAPAS Project "Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах".
При участии проекта USAID / UK aid ТАРAS Министерство восстановления запустило процесс создания е-системы дипломирования моряков.
"Внедрение такой системы обеспечит полную прозрачность и автоматизацию данных и процессов в новом Государственном реестре документов моряков и усилит контроль и ответственность за процессами их регистрации.
С запуском системы у моряка появится возможность просто и быстро получать услуги в сфере дипломирования через портал Дія", - пояснили в ведомстве.
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Экономическая правда