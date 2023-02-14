Украина получила награду IFR Awards 2022 за успех в реструктуризации госдолга

Украина получила награду IFR Awards 2022 в номинации Financing Package and EMEA Restructuring за успех реструктуризации госдолга от аналитического и новостного портала в сфере рынков капитала и инвестиционного банковского дела International Financing Review.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В ведомстве отметили, что рост дефицита государственного бюджета до 5 млрд долл. в месяц для покрытия неотложных потребностей государства во время войны и быстрое сокращение международных резервов заставили Минфин провести операцию по управлению государственным долгом.

Так, с инвесторами удалось согласовать предложение отложить платежи по всем суверенным и гарантированным государством еврооблигациям на общую сумму около 21,1 млрд долл. по изменению условий выпуска еврооблигаций.

В министерстве подчеркнули, что голосование инвесторов за изменения является свидетельством желания поддержать Украину, а также снизить потенциальный негативный эффект от этих инструментов на экономику Украины при послевоенном росте.

Мы благодарны IRF за признание успеха операции по управлению государственным долгом, которую Минфин провел вместе со своими советниками летом прошлого года. Мы нацелены продолжать качественное управление государственным долгом, обеспечивая финансовую стабильность и прозрачную коммуникацию с инвесторами.

Это не первая награда, которую мы получили по результатам этой транзакции, но очень важное признание, мотивирующее нас в эти непростые времена", - прокомментировал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.