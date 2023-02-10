Відтермінування виплат за євробондами заощадило $6 мільярдів держбюджету - Мінфін

Завдяки реструктуризації боргу за євробондами вдалось зекономити близько 6 мільярдів доларів бюджетних коштів.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з представниками американського J.P. Morgan, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Очільник Мінфіну подякував представникам холдингу за тривалу співпрацю під час війни. Зокрема, JP Morgan надавали підтримку у проведенні переговорів з інвесторами в українські активи щодо відстрочки платежів за суверенними єврооблігаціями. Переговори було проведено у рекордно короткі строки.

"Завдяки досягнутій домовленості з кредиторами України щодо призупинення виплати за боргами до кінця 2024 року було заощаджено близько 6 млрд доларів США бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили залучення іноземних інвестицій у відновлення України.

"Відбудова країни не може складатися лише з пільгового фінансування міжнародних партнерів. Вартість реконструкції становитиме сотні мільярдів доларів. Уряд України зацікавлений у створенні сприятливого середовища для залучення приватних інвестицій", – зазначив Марченко.

Серед пріоритетних сфер для залучення приватних інвестицій у Мінфіні закцентували увагу на енергетиці, природних ресурсах, IT та аграрному секторі.

Економічна правда