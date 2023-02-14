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Во Львове и области уничтожены почти все электроподстанции – Садовый

Вторник, 14 февраля 2023, 12:58 - Алексей Павлыш

В результате вражеских обстрелов Львовщины разрушены практически все электроподстанции, а большинство других поврежденных объектов не подлежат восстановлению.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил мэр Львова Андрей Садовый.

У Садового спросили, какая в целом во Львове ситуация с электроэнергией.

"В среднем половину дня со светом, половину дня люди без света. В приоритете производства, медицинские учреждения, все эти заведения, которые обеспечивают функционирование нашего города.

Конечно, построена система генерации, каждое наше учреждение имеет двойной запас и дизель-генерации, и выстроена альтернатива, что каждое наше учреждение имеет твердотопливные котельные в случае необходимости, если будет выведена из строя централизованная система теплоснабжения", - ответил он.

По словам Садового, достаточно много разрушений в пределах города и области - как правило, это объекты критической инфраструктуры.

"Каждый из этих объектов имеет своего владельца, это государственные институты. Часть этих объектов все еще функционирует. Большая часть, к большому сожалению, не поддается восстановлению, поэтому надо заново все перестраивать.

Чтобы вы понимали, у нас уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области. Поэтому электроснабжение является большой проблемой, но наши электрики находят нестандартные сообразительные решения, поэтому промышленность и эти учреждения, которые должны обеспечить город, работают. Да, жители страдают, но все четко знают, какие когда есть графики отключений", - подчеркнул мэр Львова.

Во время массового ракетного обстрела 10 февраля российские ракеты в очередной раз повредили объект инфраструктуры Львовщины, фиксировались перебои со светом.

Экономическая правда

Львов электроэнергия энергетика инфрастуктура война
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