Во Львове и области уничтожены почти все электроподстанции – Садовый

В результате вражеских обстрелов Львовщины разрушены практически все электроподстанции, а большинство других поврежденных объектов не подлежат восстановлению.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил мэр Львова Андрей Садовый.

У Садового спросили, какая в целом во Львове ситуация с электроэнергией.

"В среднем половину дня со светом, половину дня люди без света. В приоритете производства, медицинские учреждения, все эти заведения, которые обеспечивают функционирование нашего города.

Конечно, построена система генерации, каждое наше учреждение имеет двойной запас и дизель-генерации, и выстроена альтернатива, что каждое наше учреждение имеет твердотопливные котельные в случае необходимости, если будет выведена из строя централизованная система теплоснабжения", - ответил он.

По словам Садового, достаточно много разрушений в пределах города и области - как правило, это объекты критической инфраструктуры.

"Каждый из этих объектов имеет своего владельца, это государственные институты. Часть этих объектов все еще функционирует. Большая часть, к большому сожалению, не поддается восстановлению, поэтому надо заново все перестраивать.