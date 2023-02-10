Во Львовской области возможны перебои со светом - ОВА
Пятница, 10 февраля 2023, 12:20 -
Во Львовской области в пятницу, 10 февраля, возможны перебои в электроснабжении.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.
"Во Львовской области могут быть перебои в электроснабжении. Оставайтесь в укрытиях", - написал чиновник.
Напоминаем:
В ходе очередной массированной атаки энергетической инфраструктуры Украины россияне попали по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.