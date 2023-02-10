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Кабмин уволил первого заместителя главы Минэкономики Кудина: сосредоточится на топливном фронте

Пятница, 10 февраля 2023, 18:55 - Экономическая правда

Кабинет министров уволил Дениса Кудина с должности первого заместителя министра экономики.

Такое решение правительство приняло на заседании 10 февраля, сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

Кудин работал первым заместителем главы Минэкономики с ноября 2021 года, до этого он был заместителем и первым заместителем главы Фонда госимущества.

Как пояснил сам Кудин в Facebook, его "личный преемник шаг - полностью сосредоточиться на топливном фронте".

Экономическая правда

Кабмин Минэкономики
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