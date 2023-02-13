В Нацсоюзе архитекторов заявляют о давлении из-за критики закона о реформе градостроительства
В Национальном союзе архитекторов заявляют о давлении из-за критики закона о реформе градостроительства и считают, что инкриминируемые ему уголовные преступления не соответствуют действительности.
Об этом говорится в заявлении президента Национального Союза архитекторов Александра Чижевского.
Чижевский напомнил, что на него и двух его коллег открыты уголовные дела, которыми инкриминируется незаконное вмешательство в Единую электронную систему в строительстве при отсутствии у союза соответствующих полномочий.
"Очевидно, это месть за активную позицию профессионального архитектурного сообщества по скандальному закону № 5655, который лоббируется в пользу застройщика руководством профильного комитета Верховной Рады и Минрегиона. Против этого закона мы боремся почти два года", - заявляет он. Свидетельством давления, считает Чижевский, являются опубликованные СБУ скриншоты с изъятого у него мобильного телефона.
В Союзе отрицают обвинения и заявляют, что их "никто законным образом не лишал делегированных полномочий по профессиональной аттестации архитекторов", и что в июле-августе 2022 года продолжалась обычная аттестация архитекторов, которая осуществляется с 2010 года.
После перерыва, вызванного началом полномасштабной войны, Аттестационная архитектурно-строительная комиссия возобновила работу. В частности, были аннулированы сертификаты архитекторов, которые в 2014 году поддержали аннексию Россией украинского Крыма и вступили в Российский архитектурный Союз.
Сейчас Союз лишили возможности осуществлять деятельность по профессиональной аттестации архитекторов, что в НСАУ считают противоправным решением. Как следствие, заявляют в Союзе, архитекторы не могут выложить свои проекты в электронную систему и завершить работу, а затем и получить оплату труда.
"Я и все архитектурное сообщество расценивает противоправные действия СБУ, прокуратуры и Нацполиции как давление и сознательное уничтожение профессии архитектора, что является за гранью морали и здравого смысла в Европейском государстве во время войны", - говорится в заявлении президента НСАУ.
Союз призвал президента Владимира Зеленского ветировать законопроект №5655 о реформе градостроительства, начать диалог по созданию Градостроительного кодекса и прекратить давление на Союз архитекторов.
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НАПК считает, что реформа градостроительства имеет серьезные коррупционные риски
Напоминаем:
В начале февраля в СБУ заявили, что собрали "неопровержимые доказательства вины" должностных лиц Национального союза архитекторов Украины, которые "занимались махинациями в строительной сфере Украины". В Союзе заявляют, что цель обысков СБУ - уничтожение союза из-за критики скандального законопроекта №5655 о градостроительной реформе.
13 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности, который, в частности, критиковали главы украинских городов и поселков, архитекторы и общественные активисты. Несмотря на заявления авторов и сторонников законопроекта о градостроительстве №5655, парламентарии не учли рекомендации НАПК и солгали об этом.
Документ, который должен был создать прозрачную систему градостроительного контроля и решить проблемы в области строительства, увеличивает полномочия Министерства развития общин и территорий и передает министерству несвойственные функции, которые ранее выполняла Государственная архитектурно-строительная инспекция.