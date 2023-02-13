В Нацсоюзе архитекторов заявляют о давлении из-за критики закона о реформе градостроительства

В Национальном союзе архитекторов заявляют о давлении из-за критики закона о реформе градостроительства и считают, что инкриминируемые ему уголовные преступления не соответствуют действительности.

Об этом говорится в заявлении президента Национального Союза архитекторов Александра Чижевского.

Чижевский напомнил, что на него и двух его коллег открыты уголовные дела, которыми инкриминируется незаконное вмешательство в Единую электронную систему в строительстве при отсутствии у союза соответствующих полномочий.

"Очевидно, это месть за активную позицию профессионального архитектурного сообщества по скандальному закону № 5655, который лоббируется в пользу застройщика руководством профильного комитета Верховной Рады и Минрегиона. Против этого закона мы боремся почти два года", - заявляет он. Свидетельством давления, считает Чижевский, являются опубликованные СБУ скриншоты с изъятого у него мобильного телефона.

В Союзе отрицают обвинения и заявляют, что их "никто законным образом не лишал делегированных полномочий по профессиональной аттестации архитекторов", и что в июле-августе 2022 года продолжалась обычная аттестация архитекторов, которая осуществляется с 2010 года.

После перерыва, вызванного началом полномасштабной войны, Аттестационная архитектурно-строительная комиссия возобновила работу. В частности, были аннулированы сертификаты архитекторов, которые в 2014 году поддержали аннексию Россией украинского Крыма и вступили в Российский архитектурный Союз.

Сейчас Союз лишили возможности осуществлять деятельность по профессиональной аттестации архитекторов, что в НСАУ считают противоправным решением. Как следствие, заявляют в Союзе, архитекторы не могут выложить свои проекты в электронную систему и завершить работу, а затем и получить оплату труда.