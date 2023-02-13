Налоговая возобновила доступ к данным реестра плательщиков НДС
Государственная налоговая служба Украины заявила о возобновлении функционирования поискового сервиса "Реестр плательщиков НДС".
Об этом сообщается на сайте Налоговой.
Поисковый сервис "Реестр плательщиков НДС" доступен по ссылке.
Доступ к данным реестра предоставляется путем поиска по коду ЕГРПОУ или индивидуального налогового номера при условии идентификации лица, желающего получить такие сведения, с использованием средств электронной идентификации (квалифицированной или усовершенствованной электронной подписью), добавили в ГНС.
Ранее Украинский совет бизнеса написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором говорилось, что одной из актуальных проблем, которая содержит огромные коррупционные риски, является закрытый от общественности и бизнеса Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения НДС.
"В мае 2022 года реестр был изъят из свободного доступа и сейчас функционирует в полузакрытом режиме, когда для получения соответствующей информации необходимо указать название или индивидуальный налоговый номер налогоплательщика, который обратился за возмещением НДС.
То есть информация о том, какие налогоплательщики обратились за бюджетным возмещением, не обнародуется", - говорилось в обращении.
В УРБ считают, что такой подход блокирует возможность общественного контроля за возмещением НДС и делает деятельность налоговых органов непрозрачной, поскольку не позволяет убедиться в выполнении предписаний законодательства по соблюдению хронологического порядка возмещения НДС.
Согласно постановлению правительства от 12 марта 2022 года, органы госвласти могут на время действия военного положения останавливать, ограничивать работу информационных, информационно-коммуникационных и электронных коммуникационных систем, а также публичных электронных реестров.
Минфин подтвердил ограничение доступа ГНС в письме от 7 сентября 2022 года.
Цель ограничения - удовлетворить потребности ВСУ и сектора обороны.
Однако побочным эффектом такого ограничения стало осложнение жизни плательщикам НДС, которые не могут проверить НДС-статус своих контрагентов, что приводит к увеличению ошибок при составлении налоговых накладных.
Экономическая правда