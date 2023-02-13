Налоговая возобновила доступ к данным реестра плательщиков НДС

Государственная налоговая служба Украины заявила о возобновлении функционирования поискового сервиса "Реестр плательщиков НДС".

Об этом сообщается на сайте Налоговой.

Поисковый сервис "Реестр плательщиков НДС" доступен по ссылке.

Доступ к данным реестра предоставляется путем поиска по коду ЕГРПОУ или индивидуального налогового номера при условии идентификации лица, желающего получить такие сведения, с использованием средств электронной идентификации (квалифицированной или усовершенствованной электронной подписью), добавили в ГНС.

Ранее Украинский совет бизнеса написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором говорилось, что одной из актуальных проблем, которая содержит огромные коррупционные риски, является закрытый от общественности и бизнеса Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения НДС.

"В мае 2022 года реестр был изъят из свободного доступа и сейчас функционирует в полузакрытом режиме, когда для получения соответствующей информации необходимо указать название или индивидуальный налоговый номер налогоплательщика, который обратился за возмещением НДС.

То есть информация о том, какие налогоплательщики обратились за бюджетным возмещением, не обнародуется", - говорилось в обращении.