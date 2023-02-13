Продажи автобусов в Украине в январе достигли максимума за десять лет

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В январе 2023 года в Украине реализовали 239 автобусов и микроавтобусов - это рекордный показатель для января, по крайней мере за последнее десятилетие. Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром". При этом относительно прошлогоднего результата этот сегмент автомобильного рынка увеличился вдвое относительно прошлогоднего результата. Так, лидером январского рынка новых автобусов стала украинская марка "Эталон" - 65 шт. На втором месте - Citroen (52 ед.). Замыкает топ-3 Ataman - 50 ед. Также в топ-5 ЗАЗ (20 ед.) и Volkswagen (18 шт.). Напомним:

В январе 2023 года украинский автопарк пополнили почти 1,3 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) - относительно январского результата прошлого года пополнение автопарка на электротяге увеличилось вдвое.

В январе 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тысяч новых легковых авто - это на 44% меньше по сравнению с январем 2022 года и на 23% меньше показателя предыдущего месяца.

Экономическая правда