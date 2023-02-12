Графики отключений вернутся с началом рабочей недели - ДТЭК

Рост потребления электроэнергии из-за начала рабочей недели приведет к возвращению графиков ограничения электроснабжения, которые не применялись в воскресенье 12 февраля.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона "Единые новости", передает "Интерфакс-Украина".

Вследствие снижения потребления на выходных и восстановления сетей и ввода в работу двух энергоблоков АЭС удалось избежать отключений в воскресенье. Однако с началом рабочей недели украинцам следует готовиться к применению графиков ограничения электроснабжения, отметил Дмитрий Сахарук.

По словам Сахарука, из-за обстрелов остается еще много точек, которые не отремонтированы полностью, в частности Одесса, Киевская, Харьковская и Запорожская области.

Он добавил, что кроме балансовых отключений, то есть ограничений генерации, есть еще и сетевые ограничения, из-за которых в ряде областей могут и сейчас быть отключения.

Напомним:

Вследствие уменьшения потребления на выходных и введения в работу двух блоков АЭС лимиты для областей на воскресенье, 12 февраля, не доводились.