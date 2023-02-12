"Укренерго": в енергосистемі дефіциту потужності немає, ліміти для областей не доводились 

Внаслідок зменшення споживання на вихідних та введення в роботу двох блоків АЕС ліміти на неділю, 12 лютого, не доводились.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Рівень споживання залишається значним, проте меншим, ніж у бідні. Також завдяки роботі ремонтних бригад "Укренерго" та введенню в роботу двох блоків АЕС, дефіциту потужності в енергосистемі немає.

Відтак ліміти споживання на сьогоднішню добу не доводились. Але в разі збільшення споживання можуть бути застосовані аварійні відключення. Зокрема, це стосується Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей та м.Київ, де в міру зростання споживання через мережеві обмеження можливі аварійні відключення.

В "Укренерго" підкреслюють, що зняття лімітів споживання стосується тільки доби 12 лютого. З початком робочого тижня й характерним для нього зростанням споживання, обмеження можуть повернутись.

Наразі продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. Здійснюється імпорт електроенергії. На Одещині також тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо:

Німеччина передала Україні майже 334 тонни обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, зокрема 40 трансформаторів від Stromnetz Berlin GmbH.