Світовий банк надасть Туреччині $1,78 мільярдів допомоги через землетруси

Світовий банк оголосив про надання допомоги в сумі 1,78 мільярда доларів Туреччині для відновлення після руйнівних землетрусів, що забрали життя тисячі людей та нанесли країні значних збитків.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

Також фінустанова розпочала швидку оцінку збитків аби визначити пріоритетні напрямки для підтримки відновлення та реконструкції.

"Від імені Групи Світового банку ми висловлюємо наші найглибші співчуття народу Туреччини та Сирії у зв’язку з великою втратою, яку ви зазнали в результаті руйнівних землетрусів.

Ми надаємо негайну допомогу та готуємо швидку оцінку нагальних і великих потреб на місці. Це дозволить визначити пріоритетні сфери для відновлення та реконструкції країни, коли ми готуємо операції для підтримки цих потреб", – сказав президент Групи Світового банку Девід Малпасс.

Негайна допомога в розмірі 780 млн дол буде надана через Компоненти реагування на надзвичайні ситуації (CERCs) від двох існуючих проєктів у Туреччині – Проєкту екстреної реконструкції внаслідок землетрусу, повеней і лісових пожеж (TEFWER) і Проєкту міст, стійких до кліматичних і катастрофічних наслідків. Допомога буде використана для відновлення базової інфраструктури на муніципальному рівні.

Також готується додатковий 1 мільярд доларів США для підтримки людей, які постраждали внаслідок землетрусів.

Економічна правда