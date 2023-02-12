Россияне делают все, чтобы усложнить присоединение ЗАЭС к сети Украины - Галущенко

Действия россиян на Запорожской АЭС направлены на предотвращение быстрого подключения станции к украинской энергосистеме после ее освобождения.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает "Укринформ".

По словам министра ситуация на станции ухудшается в нескольких аспектах. Во-первых, россияне осуществляют давление на персонал, поскольку они не получили желаемого количества людей, которые подписали с ними контракты. Во-вторых, сама эксплуатация станции осуществляется таким образом, что имеющееся оборудование ухудшается.

Галущенко отметил, что такие действия россиян направлены на то, чтобы после возвращения станции под контроль Украины невозможно было сразу ее присоединить к сети.

Кроме того, сброс воды в Каховском водохранилище, который осуществил враг, несет угрозу для работы Запорожской АЭС.

Напомним:

Государственная инспекция ядерного регулирования запретила эксплуатацию энергоблоков 3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС вследствие невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности.