Meta задерживает утверждение бюджетов для команды, планируя новые сокращения
Meta Platforms отложила финализацию бюджетов нескольких команд, поскольку готовит новое сокращение рабочих мест.
Об этом сообщает Financial Times.
FT, ссылаясь на двух сотрудников Meta, сообщила, что в компании в последние недели не было ясности относительно бюджетов и будущего количества сотрудников.
Это происходит в тот момент, когда компания Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, планирует дальнейшие сокращения рабочих мест после увольнения 11 000 сотрудников - примерно 13% штата - в ноябре.
Ранее в этом месяце Meta заявила, что ожидает расходы на 2023 год от 89 до 95 миллиардов долларов, что резко снизилось по сравнению с предыдущим прогнозом в 94-100 миллиардов долларов. Генеральный директор Марк Цукерберг назвал этот период "годом эффективности".
Напомним:
Акции Meta Platforms - материнской компании Facebook - взлетели более чем на 20%, на пути к наибольшему росту за последние 10 лет, после успешного квартального отчета и объявления Марком Цукербергом о планах сделать компанию более экономной и эффективной.