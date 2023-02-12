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Meta задерживает утверждение бюджетов для команды, планируя новые сокращения

Воскресенье, 12 февраля 2023, 12:52 - Игорь Пилипив
 
getty images

Meta Platforms отложила финализацию бюджетов нескольких команд, поскольку готовит новое сокращение рабочих мест.

Об этом сообщает Financial Times.

FT, ссылаясь на двух сотрудников Meta, сообщила, что в компании в последние недели не было ясности относительно бюджетов и будущего количества сотрудников.

Это происходит в тот момент, когда компания Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, планирует дальнейшие сокращения рабочих мест после увольнения 11 000 сотрудников - примерно 13% штата - в ноябре. 

Ранее в этом месяце Meta заявила, что ожидает расходы на 2023 год от 89 до 95 миллиардов долларов, что резко снизилось по сравнению с предыдущим прогнозом в 94-100 миллиардов долларов.  Генеральный директор Марк Цукерберг назвал этот период "годом эффективности".

Напомним:

Акции Meta Platforms - материнской компании Facebook - взлетели более чем на 20%, на пути к наибольшему росту за последние 10 лет, после успешного квартального отчета и объявления Марком Цукербергом о планах сделать компанию более экономной и эффективной.

Meta Facebook безработица компании IT
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