"Укрэнерго": в энергосистеме дефицита мощности нет, лимиты для областей не доводились 

Вследствие уменьшения потребления на выходных и введения в работу двух блоков АЭС лимиты на воскресенье, 12 февраля, не доводились.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Уровень потребления остается значительным, однако меньше, чем в бедные. Также благодаря работе ремонтных бригад "Укрэнерго" и введению в работу двух блоков АЭС, дефицита мощности в энергосистеме нет.

Поэтому лимиты потребления на сегодняшние сутки не доводились. Но в случае увеличения потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и г. Киев, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что снятие лимитов потребления касается только суток 12 февраля. С началом рабочей недели и характерным для нее ростом потребления, ограничения могут вернуться.

Сейчас продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и нападений дронов. Осуществляется импорт электроэнергии. В Одесской области также продолжаются ремонтные работы.

Напомним: