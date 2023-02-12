Все разделы
Укр / Рус

"Укрэнерго": в энергосистеме дефицита мощности нет, лимиты для областей не доводились 

Воскресенье, 12 февраля 2023, 11:52 - Игорь Пилипив

Вследствие уменьшения потребления на выходных и введения в работу двух блоков АЭС лимиты на воскресенье, 12 февраля, не доводились. 

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Уровень потребления остается значительным, однако меньше, чем в бедные. Также благодаря работе ремонтных бригад "Укрэнерго" и введению в работу двух блоков АЭС, дефицита мощности в энергосистеме нет.

Поэтому лимиты потребления на сегодняшние сутки не доводились. Но в случае увеличения потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и г. Киев, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что снятие лимитов потребления касается только суток 12 февраля. С началом рабочей недели и характерным для нее ростом потребления, ограничения могут вернуться. 

Сейчас продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и нападений дронов. Осуществляется импорт электроэнергии. В Одесской области также продолжаются ремонтные работы.

Напомним:

Германия передала Украине почти 334 тонны оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, в частности 40 трансформаторов от Stromnetz Berlin GmbH.

Укрэнерго электроэнергия АЭС облэнерго
Материалы по теме
В Раде готовят законопроект для перезапуска системы установки домашних солнечных электростанций 12 февраля 2023, 11:02
На Харьковщине применили аварийные отключения, в четырех областях действуют сетевые ограничения - "Укрэнерго" 11 февраля 2023, 12:00
"Укрэнерго" об атаке РФ: масштаб повреждений значительный, но катастрофы не случилось 10 февраля 2023, 19:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте