Україна отримала від Німеччини 334 тонни обладнання на відновлення енергетичної інфраструктури

facebook міністерства енергетики україни

Німеччина передала Україні майже 334 тонни обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, зокрема 40 трансформаторів від Stromnetz Berlin GmbH.

Про це повідомила пресслужба міністерства енергетики у Facebook.

"З липня до України надійшло від німецьких партнерів 43 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Це майже 334 тонни обладнання. Лише за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн", розповідають в міністерстві.

Зазначається, що в рамках Німецько-Українського Енергетичного партнерства міністерство енергетики України отримало від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторів.

Серед отриманого Україною обладнання також є генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти.

Нагадаємо:

Міненерго передало АТ "Херсонобленерго" 45 тонн обладнання для ремонту та відновлення постраждалих від російських обстрілів енергетичних об’єктів.

Найближчими днями Польща направить до України третій пакет обладнання, необхідного для відновлення енергетичного сектора після російських атак.