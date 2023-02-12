На Prozorro.Продажи проведут первые е-аукционы по продаже янтаря

Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины 27 февраля проведет онлайн-аукционы по продаже янтаря в системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Прозорро.Продажи".

"Сейчас в системе объявлено 17 таких аукционов. Общая стартовая сумма всех аукционов составляет более 13 миллионов гривен. Стартовая стоимость самого дешевого лота 3 тысячи гривен, самого дорогого - более 3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Онлайн-аукцион по продаже янтаря планируется провести 27 февраля.

Отмечается, что будущие покупатели янтаря, могут принять участие в торгах с любой площадки, которая аккредитована в системе "Prozorro.Продажи". Для этого нужно пройти короткую регистрацию на площадке. Перечень всех аккредитованных площадок участник найдет здесь prozorro.sale.

Напомним:

Фонд госимущества 3 марта проведет приватизационный аукцион по продаже "Белгород-Днестровского морского торгового порта". Стартовая цена - 187,6 млн грн (без НДС).