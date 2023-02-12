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На Prozorro.Продажи проведут первые е-аукционы по продаже янтаря

Воскресенье, 12 февраля 2023, 10:00 - Игорь Пилипив

Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины 27 февраля проведет онлайн-аукционы по продаже янтаря в системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Прозорро.Продажи".

"Сейчас в системе объявлено 17 таких аукционов. Общая стартовая сумма всех аукционов составляет более 13 миллионов гривен. Стартовая стоимость самого дешевого лота 3 тысячи гривен, самого дорогого - более 3 млн гривен", - говорится в сообщении. 

Онлайн-аукцион по продаже янтаря планируется провести 27 февраля.  

Отмечается, что будущие покупатели янтаря, могут принять участие в торгах с любой площадки, которая аккредитована в системе "Prozorro.Продажи".  Для этого нужно пройти короткую регистрацию на площадке. Перечень всех аккредитованных площадок участник найдет здесь prozorro.sale.

Напомним:

Фонд госимущества 3 марта проведет приватизационный аукцион по продаже "Белгород-Днестровского морского торгового порта". Стартовая цена - 187,6 млн грн (без НДС).

янтарь Prozorro
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