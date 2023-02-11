Кабмин разрешил еще нескольким компаниям ОПК импортировать товары военного назначения

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Кабмин расширил перечень компаний ОПК, которые имеют право импорта товаров военного назначения для нужд собственного производства и экспорта товаров военного назначения собственного производства.

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 10 февраля. Согласно ему, увеличился перечень компаний, которые могут без посредников импортировать комплектующие для собственного производства.

"Еще несколько украинских предприятий получили возможность импортировать комплектующие для изготовления оружия без лишних посредников.

Таким образом, это решение направлено на либерализацию рынка. Также оно позволит существенно ускорить процессы по изготовлению и поставке на фронт оружия, которое так нужна сейчас нашим защитникам", - сказала Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отмечается, что принятое решение будет способствовать развитию и увеличению объемов производства предприятий, производящих различные виды вооружения, в том числе и БПЛА для нужд Вооруженных Сил Украины.

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