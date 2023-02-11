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Дочерняя компания Amazon Zappos уволила около 20% персонала

Суббота, 11 февраля 2023, 14:19 - Игорь Пилипив

Zappos, которая является дочерней компанией Amazon, в январе уволила более 300 сотрудников - около 20% всего персонала. 

Об этом сообщает Wall Street Journal. 

Издание со ссылкой на служебную записку компании отмечает, что сокращения, описанные как часть более масштабных увольнений в компании, включали представителей службы поддержки клиентов в онлайн-магазине обуви и одежды, который Amazon купил в 2009 году.

Исполнительный директор Тайлер Уильямс также уволился во время сокращений, что является частью постоянных изменений, которые происходят через два года после смерти бывшего генерального директора Тони Хсие в 2020 году в возрасте 46 лет.

Пресс-секретарь Zappos Лора Дэвис сообщила газете, что сокращения были частью регулярного бизнес-планирования и в конечном итоге были сделаны для того, чтобы гарантировать, что Zappos будет продолжать предоставлять свои услуги в долгосрочной перспективе. 

Напомним:

В середине января Amazon начал крупнейшую в истории компании волну сокращений, которая, как ожидается, коснется 18 000 работников по всему миру.

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Экономическая правда
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