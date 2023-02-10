USAID выделит 60 миллионов долларов для укрепления кибербезопасности Украины
Агентство США по международному развитию (USAID) выделят 60 млн долларов на укрепление кибербезопасности Украины.
Об этом сообщает Минцифры по итогам встречи министра Михаила Федорова с заместителем главы USAID Изобель Коулман.
"Во время встречи обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с Агентством США по международному развитию. В частности, усиление киберзащиты и поддержку цифровой трансформации.
USAID заявили, что выделят 60 млн долларов на укрепление кибербезопасности Украины. Это поможет правительству защитить объекты критической инфраструктуры от российских кибератак. В частности, энергетическую, телекоммуникационную и систем хранения данных", - говорится в сообщении.
"USAID - надежный партнер Украины. Благодаря поддержке агентства мы запустили приложение и портал Дія, а также десятки самых популярных услуг, которые украинцы могут получить в несколько кликов.
Команда Минцифры активно сотрудничает с USAID в сфере цифровой трансформации и кибербезопасности. При поддержке агентства мы создаем удобные сервисы в Дії для украинцев и уже делимся опытом с миром. Благодарны USAID за регулярную помощь, поддержку наших диджитал-инициатив и усиление киберзащиты государства", - отметил Федоров.
2Украина сотрудничает с USAID в сфере кибербезопасности с 2020 года и уже имеет ощутимые успехи.
Сейчас агентство расширяет поддержку, чтобы усилить возможности Украины отражать кибератаки и поддерживать цифровую трансформацию нашей страны. USAID сотрудничает с Минцифры с первых дней работы Министерства. 80% услуг в Дії мы запустили именно благодаря поддержке агентства. Также вместе запустили Реестр поврежденного имущества и другие антикоррупционные проекты", - добавили в правительстве.
Отмечается, что USAID будет сотрудничать с Новой Зеландией и Данией для укрепления кибербезопасности Украины, а также поддерживать партнерские отношения с другими странами, которые тоже помогают Украине.
Так, USAID будет способствовать укреплению цифровой инфраструктуры, поддерживать частный сектор в области информационных и коммуникационных технологий. А также помогать Украине в развитии цифровых инструментов для предоставления государственных услуг и уменьшения коррупции.
Во время всемирного экономического форума в Давосе USAID анонсировали, что планируют выделить около 650 тысяч долларов для формирования подхода к распространению цифрового опыта Украины и мобильного приложения Дія на другие страны.
Экономическая правда