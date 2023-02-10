USAID выделит 60 миллионов долларов для укрепления кибербезопасности Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) выделят 60 млн долларов на укрепление кибербезопасности Украины.

Об этом сообщает Минцифры по итогам встречи министра Михаила Федорова с заместителем главы USAID Изобель Коулман.

"Во время встречи обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с Агентством США по международному развитию. В частности, усиление киберзащиты и поддержку цифровой трансформации.

USAID заявили, что выделят 60 млн долларов на укрепление кибербезопасности Украины. Это поможет правительству защитить объекты критической инфраструктуры от российских кибератак. В частности, энергетическую, телекоммуникационную и систем хранения данных", - говорится в сообщении.

"USAID - надежный партнер Украины. Благодаря поддержке агентства мы запустили приложение и портал Дія, а также десятки самых популярных услуг, которые украинцы могут получить в несколько кликов.

Команда Минцифры активно сотрудничает с USAID в сфере цифровой трансформации и кибербезопасности. При поддержке агентства мы создаем удобные сервисы в Дії для украинцев и уже делимся опытом с миром. Благодарны USAID за регулярную помощь, поддержку наших диджитал-инициатив и усиление киберзащиты государства", - отметил Федоров.

2Украина сотрудничает с USAID в сфере кибербезопасности с 2020 года и уже имеет ощутимые успехи.