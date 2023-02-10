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USAID выделит 60 миллионов долларов для укрепления кибербезопасности Украины

Пятница, 10 февраля 2023, 19:30 - Алексей Павлыш

Агентство США по международному развитию (USAID) выделят 60 млн долларов на укрепление кибербезопасности Украины.

Об этом сообщает Минцифры по итогам встречи министра Михаила Федорова с заместителем главы USAID Изобель Коулман.

"Во время встречи обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с Агентством США по международному развитию. В частности, усиление киберзащиты и поддержку цифровой трансформации.

USAID заявили, что выделят 60 млн долларов на укрепление кибербезопасности Украины. Это поможет правительству защитить объекты критической инфраструктуры от российских кибератак. В частности, энергетическую, телекоммуникационную и систем хранения данных", - говорится в сообщении.

"USAID - надежный партнер Украины. Благодаря поддержке агентства мы запустили приложение и портал Дія, а также десятки самых популярных услуг, которые украинцы могут получить в несколько кликов.

Команда Минцифры активно сотрудничает с USAID в сфере цифровой трансформации и кибербезопасности. При поддержке агентства мы создаем удобные сервисы в Дії для украинцев и уже делимся опытом с миром. Благодарны USAID за регулярную помощь, поддержку наших диджитал-инициатив и усиление киберзащиты государства", - отметил Федоров.

2Украина сотрудничает с USAID в сфере кибербезопасности с 2020 года и уже имеет ощутимые успехи.

Сейчас агентство расширяет поддержку, чтобы усилить возможности Украины отражать кибератаки и поддерживать цифровую трансформацию нашей страны. USAID сотрудничает с Минцифры с первых дней работы Министерства. 80% услуг в Дії мы запустили именно благодаря поддержке агентства. Также вместе запустили Реестр поврежденного имущества и другие антикоррупционные проекты", - добавили в правительстве.

Отмечается, что USAID будет сотрудничать с Новой Зеландией и Данией для укрепления кибербезопасности Украины, а также поддерживать партнерские отношения с другими странами, которые тоже помогают Украине.

Так, USAID будет способствовать укреплению цифровой инфраструктуры, поддерживать частный сектор в области информационных и коммуникационных технологий. А также помогать Украине в развитии цифровых инструментов для предоставления государственных услуг и уменьшения коррупции.

Во время всемирного экономического форума в Давосе USAID анонсировали, что планируют выделить около 650 тысяч долларов для формирования подхода к распространению цифрового опыта Украины и мобильного приложения Дія на другие страны.

Экономическая правда

США Украина Минцифра кибербезопасность
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