USAID поддержит развитие "Дії" в других странах – Федоров

Агентство США по международному развитию (USAID) усиливает цифровую поддержку Украины и поддержит развитие "Дії" в других странах.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram по итогам встречи с администратором USAID Самантой Пауэр.

"Провели знаковую встречу с Администратором USAID Самантой Пауэр. Также совместно презентовали цифровой опыт Украины правительственным представителям европейских, южноамериканских и африканских стран.

Наши инновации в предоставлении услуг - mobile first, цифровые документы, автоматические услуги без чиновника, мобильная подпись, государственные целевые выплаты в Дії и т.д. вызывают очень большой интерес и спрос среди других государств. Более 10 стран активно изучают и планируют позаимствовать опыт украинской Дії", - написал министр.

По итогам Давоса USAID планирует выделить 650 тыс долларов для формирования подхода к распространению цифрового опыта Украины и мобильного приложения Дія на другие страны.

Кроме того, USAID активно разрабатывает новый большой проект поддержки цифровизации Украины, добавил Федоров.

Напомним:

Эстония на Давосском форуме представила приложение mRiik, которое было разработано на базе украинской "Дії" и является его аналогом.

Экономическая правда