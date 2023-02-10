Киев, Киевщина и Днепропетровщина возвращаются к графикам отключений – ДТЭК
Экстренные отключения в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях отменяются, что позволяет вернуться к стабилизационным отключениям.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Графики можно найти по ссылке: Киев, Киевская область, Днепропетровская область.
Напомним:
Во время атаки РФ 10 февраля основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольной сети. Наиболее сложная ситуация сейчас на Харьковщине - сейчас там продолжаются аварийные отключения.
Во время очередной массированной ракетной атаки на украинскую инфраструктуру в пятницу, 10 февраля, враг попал в энергетические объекты в шести областях.
Компания ДТЭК сообщила, что применила экстренные отключения электроэнергии в столице, а также в Киевской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетной атаки россиян утром 10 февраля.
Экономическая правда