Киев, Киевщина и Днепропетровщина возвращаются к графикам отключений – ДТЭК

Экстренные отключения в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях отменяются, что позволяет вернуться к стабилизационным отключениям.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Графики можно найти по ссылке: Киев, Киевская область, Днепропетровская область.

Напомним:

Во время атаки РФ 10 февраля основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольной сети. Наиболее сложная ситуация сейчас на Харьковщине - сейчас там продолжаются аварийные отключения.

Во время очередной массированной ракетной атаки на украинскую инфраструктуру в пятницу, 10 февраля, враг попал в энергетические объекты в шести областях.

Компания ДТЭК сообщила, что применила экстренные отключения электроэнергии в столице, а также в Киевской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетной атаки россиян утром 10 февраля.