В "Нафтогазе" избрали главу набсовета

Главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на заседании совета 10 февраля избрали Энтони Марино.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Нафтогазе" отметили, что Марино - специалист по разведке и добыче с более чем 38-летним опытом работы в нефтегазовой сфере.

"Энтони Марино имеет также широкий управленческий опыт. Занимал должности исполнительного директора, президента и СЕО международной компании по разведке и добыче углеводородов с рыночной капитализацией $4 млрд Vermilion Energy.

Сейчас Энтони Марино также является президентом и CEO энергетической компании Tenaz Energy. В течение 2002-2020 годов работал в наблюдательных советах и советах директоров 6 компаний и организаций. Является гражданином США и Канады", - заявили в компании.

"Новоизбранный наблюдательный совет Нафтогаза начинает свою работу. Это очень важно как для обеспечения прозрачности процессов внутри компании, так и для ее публичного восприятия. Уверен, что впереди нас ждет много плодотворной работы", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Напомним: