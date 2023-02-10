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В "Нафтогазе" избрали главу набсовета

Пятница, 10 февраля 2023, 15:38 - Экономическая правда

Главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на заседании совета 10 февраля избрали Энтони Марино.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Нафтогазе" отметили, что Марино - специалист по разведке и добыче с более чем 38-летним опытом работы в нефтегазовой сфере.

"Энтони Марино имеет также широкий управленческий опыт. Занимал должности исполнительного директора, президента и СЕО международной компании по разведке и добыче углеводородов с рыночной капитализацией $4 млрд Vermilion Energy.

Сейчас Энтони Марино также является президентом и CEO энергетической компании Tenaz Energy. В течение 2002-2020 годов работал в наблюдательных советах и советах директоров 6 компаний и организаций. Является гражданином США и Канады", - заявили в компании.

"Новоизбранный наблюдательный совет Нафтогаза начинает свою работу. Это очень важно как для обеспечения прозрачности процессов внутри компании, так и для ее публичного восприятия. Уверен, что впереди нас ждет много плодотворной работы", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Напомним:

Кабинет министров во вторник, 24 января, назначил победителей отбора на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Экономическая правда

Нафтогаз
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