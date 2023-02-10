В "Нафтогазе" избрали главу набсовета
Главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на заседании совета 10 февраля избрали Энтони Марино.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В "Нафтогазе" отметили, что Марино - специалист по разведке и добыче с более чем 38-летним опытом работы в нефтегазовой сфере.
"Энтони Марино имеет также широкий управленческий опыт. Занимал должности исполнительного директора, президента и СЕО международной компании по разведке и добыче углеводородов с рыночной капитализацией $4 млрд Vermilion Energy.
Сейчас Энтони Марино также является президентом и CEO энергетической компании Tenaz Energy. В течение 2002-2020 годов работал в наблюдательных советах и советах директоров 6 компаний и организаций. Является гражданином США и Канады", - заявили в компании.
"Новоизбранный наблюдательный совет Нафтогаза начинает свою работу. Это очень важно как для обеспечения прозрачности процессов внутри компании, так и для ее публичного восприятия. Уверен, что впереди нас ждет много плодотворной работы", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.
Напомним:
Кабинет министров во вторник, 24 января, назначил победителей отбора на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Экономическая правда