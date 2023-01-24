Правительство назначило наблюдательный совет "Нафтогаза"
Вторник, 24 января 2023, 13:42
Кабинет министров во вторник, 24 января, назначил шестерых победителей отбора на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщили источники ЭП.
Победителями отбора на должности членов наблюдательного совета НАК
В качестве независимых членов назначены:
- Анфиннсен Тор Мартина;
- Ван дер Хейден Людо Альберта Г.;
- Марино Энтони Уильям;
- Хуквед Ричард Марк.
В качестве представителей государства назначены:
- Наталья Бойко;
- Ростислав Шурма.
До этого полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза" выполнял Кабинет министров.