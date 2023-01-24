Правительство назначило наблюдательный совет "Нафтогаза"

Танковый кулак Залужного. Какие западные танки может получить Украина и как их обслуживать? Что произошло с украинскими танками советского образца, чем отличаются немецкий Leopard, британский Challenger и американский Abrams, сколько их и какие лучше подходят Украине. (укр)

11 невероятных технологических разработок: чем удивил человечество 2022 год ЭП весь год наблюдала за новостями в сфере технологических инноваций и теперь предлагает одиннадцать наиболее интересных из них. (укр)