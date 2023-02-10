В январе доля гибридных авто на рынке выросла: лидеры среди новых и подержанных авто

В январе украинцы зарегистрировали 797 гибридных легковых авто, что составляет 16% общего рынка новых легковых автомобилей, по сравнению с 11% в январе 2022 года.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

Однако, несмотря на рост доли гибридных авто на рынке, количество по сравнению с январем прошлого года сократилось на четверть.

"Однако в этом году, в гибридном сегменте, увеличилась доля новых авто – 59% против 53% в январе 2022г", – добавили в Ассоциации.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал MERCEDES-BENZ GLE – 68 шт. На втором месте – TOYOTA RAV-4 (64 шт.). Третье место в рейтинге заняла Toyota Camry Hybrid (32 шт.).

Среди регистраций импортированных подержанных авто лидируют FORD Fusion US (49 шт.), TOYOTA Prius (43 шт.) и FORD C-Max Hybrid (31 шт.).

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