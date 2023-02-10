В январе доля гибридных авто на рынке выросла: лидеры среди новых и подержанных авто
В январе украинцы зарегистрировали 797 гибридных легковых авто, что составляет 16% общего рынка новых легковых автомобилей, по сравнению с 11% в январе 2022 года.
Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".
Однако, несмотря на рост доли гибридных авто на рынке, количество по сравнению с январем прошлого года сократилось на четверть.
"Однако в этом году, в гибридном сегменте, увеличилась доля новых авто – 59% против 53% в январе 2022г", – добавили в Ассоциации.
В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал MERCEDES-BENZ GLE – 68 шт. На втором месте – TOYOTA RAV-4 (64 шт.). Третье место в рейтинге заняла Toyota Camry Hybrid (32 шт.).
Среди регистраций импортированных подержанных авто лидируют FORD Fusion US (49 шт.), TOYOTA Prius (43 шт.) и FORD C-Max Hybrid (31 шт.).
Напоминаем:
В январе 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тысяч новых легковых автомобилей – это на 44% меньше по сравнению с январем 2022 года и на 23% меньше показателя предыдущего месяца.
В январе 2023 года украинский автопарк пополнили почти 1,3 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) - по отношению к январскому результату прошлого года пополнение автопарка на электротяге увеличилось вдвое.