Росіяни знову обстріляли енергетичну інфраструктуру, є влучання – Укренерго

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У ході чергової масованої атаки енергетичної інфраструктури України росіяни влучили по декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.

В Укренерго наголосили, що для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми оператор вжив необхідні превентивні заходи, зокрема застосовуються аварійні відключення.

Це вже 14 масована атака росіян на енергосистему України.

Нагадуємо:

Компанія ДТЕК повідомила, що застосувала екстрені відключення електроенергії у столиці, а також у Київській та Дніпропетровській областях через загрозу ракетної атаки росіян вранці 10 лютого.

Вночі 10 лютого росіяни влаштували масовану повітряну атаку на Запоріжжя, було 17 "прильотів". Зокрема противник атакував об'єкти енергетичної інфраструктури.