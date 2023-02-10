Массовые сокращения продолжаются: Yahoo сокращает более 20% персонала
Компания Yahoo планирует уволить более 20% своих сотрудников в рамках масштабной реструктуризации рекламного подразделения.
Об этом сообщает Reuters.
До конца года сокращения коснутся почти 50% сотрудников рекламного отдела Yahoo, в том числе около тысячи сотрудников на этой неделе.
Yahoo добавила, что этот шаг позволит компании сосредоточить свое внимание и инвестиции в свой флагманский рекламный бизнес, который называется DSP. Компания принадлежит частной инвестиционной компании Apollo Global Management после выкупа за 5 млрд долл в 2021 году,
Это происходит на фоне того, что многие рекламодатели сократили свои маркетинговые бюджеты в ответ на рекордно высокие темпы инфляции и постоянную неопределенность относительно рецессии.
Ряд крупных американских технологических компаний уволили десятки тысяч работников в этом году, чтобы пережить спад спроса, вызванный высокой инфляцией и ростом процентных ставок.
Напоминаем:
Ранее исполнительный директор Walt Disney Боб Айгер объявил о планах сократить 7000 рабочих мест, примерно 3% рабочей силы компании в рамках масштабной реструктуризации.
Zoom Video Communications уволит 15% своей рабочей силы, или около 1300 сотрудников, в попытках пережить падение спроса и сократить свои расходы.