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Укр / Рус

Массовые сокращения продолжаются: Yahoo сокращает более 20% персонала

Пятница, 10 февраля 2023, 09:22 - Экономическая правда

Компания Yahoo планирует уволить более 20% своих сотрудников в рамках масштабной реструктуризации рекламного подразделения.

Об этом сообщает Reuters.

До конца года сокращения коснутся почти 50% сотрудников рекламного отдела Yahoo, в том числе около тысячи сотрудников на этой неделе.

Yahoo добавила, что этот шаг позволит компании сосредоточить свое внимание и инвестиции в свой флагманский рекламный бизнес, который называется DSP. Компания принадлежит частной инвестиционной компании Apollo Global Management после выкупа за 5 млрд долл в 2021 году,

Это происходит на фоне того, что многие рекламодатели сократили свои маркетинговые бюджеты в ответ на рекордно высокие темпы инфляции и постоянную неопределенность относительно рецессии.

Ряд крупных американских технологических компаний уволили десятки тысяч работников в этом году, чтобы пережить спад спроса, вызванный высокой инфляцией и ростом процентных ставок.

Напоминаем:

Ранее исполнительный директор Walt Disney Боб Айгер объявил о планах сократить 7000 рабочих мест, примерно 3% рабочей силы компании в рамках масштабной реструктуризации.

Zoom Video Communications уволит 15% своей рабочей силы, или около 1300 сотрудников, в попытках пережить падение спроса и сократить свои расходы.

Экономическая правда
Укр / Рус
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