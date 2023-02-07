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Zoom звільняє близько 15% своїх співробітників та зменшує зарплати топменеджерам

Вівторок, 7 лютого 2023, 20:36 - Економічна правда

Zoom Video Communications звільнить 15% своєї робочої сили, або близько 1300 співробітників, у спробах пережити падіння попиту та скоротити свої витрати.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на блог головного виконавчого директора Еріка Юаня.

Акції компанії зросли на 7% після оголошення рішення Zoom скоротити штат.

Юань також повідомив, що зменшує власну зарплату на 98% на наступний фінансовий рік, відмовившись від корпоративного бонусу за 2023 фінансовий рік.

Компанія-виробник програмного забезпечення для відеоконференцій також повідомив, що зарплати команди виконавчих керівників будуть зменшені на 20% у той самий період.

Низка американських компаній від Goldman Sachs до Alphabet Inc звільнили тисячі працівників цього року, щоб пережити спад попиту, спричинений високою інфляцією та зростанням процентних ставок.

Економічна правда
Укр / Рус
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