В Минэкономики рассказали, когда заработает новая система закупок для армии

Новая процедура закупок для армии должна заработать весной, Минэкономики предлагает закупать продукты не на год, а квартал и обеспечить публичный контроль над ценами.

Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Она напомнила, что для разработки обновленного подхода к закупкам для армии правительство создало рабочую группу, в которую вошли представители Министерства экономики, Министерства обороны, Государственной аудиторской службы Украины, СБУ, ДБР.

"Новый механизм закупок должен обеспечить публичный контроль над ценами, по которым закупаются продукты для армии, при этом будет обеспечена секретность информации", – отметила министр.

Главное предложение Министерства экономики состоит в том, чтобы перейти от закупки "услуг питания" к закупке "продуктов питания с доставкой", определение граничных границ по основным категориям продуктов на основании данных статистики, а также заключение соглашения с поставщиком на квартал, а не на год как сегодня.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмигаль поручил создать обновленную систему закупок для армии.

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Ранее Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продовольствия сообщило, что Минобороны закупает продовольствие для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Минобороны назвало эту информацию ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал ранее обнародованную в СМИ информацию о закупках продуктов для нужд армии по ценам в 2-3 раза выше, чем в розничных сетях – в цену входят не только продукты, но и услуги по их доставке и приготовлению пищи, а по отношению к цены яиц – в документе допустили техническую ошибку.