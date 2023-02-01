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Реестр крупных налогоплательщиков, несмотря на войну, вырос на 220 компаний

Среда, 1 февраля 2023, 12:42 - Анастасия Жарикова

Реестр крупных налогоплательщиков вырос на 220 компаний, в прошлом году этот список наоборот сократился на 32 компании.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что в реестр добавилось вдвое больше компаний, чем выбыло – 397 против 177.

Среди новых крупных налогоплательщиков, которые добавились в год великой войны, больше всего занимающихся:

  • оптовой торговлей (24,2%);
  • снабжением энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 14,9%.
 
Опендатабот

Предприятия сельского хозяйства и охоты опустились на третье место, а государственных лесхозов в реестре наоборот втрое увеличилось – до 21, по сравнению с прошлым годом.

Для того чтобы попасть в перечень крупных налогоплательщиков, бизнес должен отвечать следующим критериям:

  • быть украинской компанией (юридическое лицо Украины или постоянное представительство нерезидента в Украине)
  • за год заработать более 50 миллионов евро в эквиваленте по курсу Нацбанка,
  • уплатить налоги, кроме таможенных, на сумму более 1,5 миллиона евро.

По данным Государственной налоговой службы, еще в 2020 году на крупных налогоплательщиков приходится 60% всех поступлений в госбюджет Украины.

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Однако актуальный процент на 2023 год неизвестен из-за того, что приказ о перечне ВПП на портале ГНС не содержит перечня плательщиков.

Напоминаем:

В течение десяти месяцев 2022 года крупные налогоплательщики уплатили в общий фонд государственного бюджета 575,7 миллиарда гривен налогов, что на 17,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

бизнес налоги война
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